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"Ленинград" снял жесткий клип об Иисусе: в сети ажиотаж

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В среду, 5 июня российская группа Сергея Шнурова "Ленинград" презентовала жесткий клип на песню i_$uss.

В новой работе группировка "Ленинград" ярко высмеяла современную молодежь, тусовки и наркотики, а также "прошлась" и по религиозной тематике. Клип был опубликован на официальной странице на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

В центре сюжета — девушка, которая в ночном клубе съедает таблетку и "встречает" "Иисуса" – парня с длинными волосами и бородой. После выпитого вина героиню тошнит, и она видит послание в печенье с предсказаниями. На улице она раздает хлеб бездомным. Чудом забеременев, она рожает iPad, на экране которого виден Instagram-аккаунт "Иисуса".

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

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"Стремиться больше некуда": Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда"
Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Авторы в начале клипа предупредили, что не хотели оскорбить чувства верующих или разжечь ненависть своей работой. Это всего лишь "сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов".

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Новости
"Все идет по плану": новый клип Шнура "порвал" сеть
Кадр из клипа на песню i_$uss

Кадр из клипа на песню i_$uss

YouTube

Ролик снимали в Киеве, над ним работал украинский режиссер, который тесно сотрудничает с Потапом, группой "Время и Стекло" и другими артистами.

Поклонники группы бурно отреагировали на премьеру, спросив у Шнура "на каких наркотиках он сам сидит".

"Ленинград" снял жесткий клип об Иисусе: в сети ажиотаж
"Ленинград" снял жесткий клип об Иисусе: в сети ажиотаж
"Ленинград" снял жесткий клип об Иисусе: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Сергей Шнуров объявил о закрытии группы "Ленинград". Коллектив был основан в 1997 году. Фронтмен успокоил поклонников, что группа просуществует до 2020 года и проведет прощальное турне.

OBOZREVATEL также вспомнил 5 нашумевших роликов банды Шнура.

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Персоны
Сергей Шнуровгруппа "Ленинград"
Тег
Новости России
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