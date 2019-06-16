"Красивая до беспредела": голое фото Водонаевой вызвало ажиотаж в сети

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева ошеломила пользователей сети достаточно смелым фото.
На снимке, который 36-летняя девушка разместила на свою страницу в Instagram, можно увидеть, как она позирует практически обнаженной.
Интимные части тела Водонаевой прикрывает лишь легкий белый пиджак, который она решила не застегивать и дать волю фанатзии поклонников.
В подписи к фото Алена Водонаева принялась рассуждать о том, важно ли носить обручальное кольцо парам:
"Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, так как не подходило оно по стилю к большому черному кольцу. Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе".
Слишком много сообщений в директе о том, когда будут фотки с выходных? Слишком много. Чуть полегче, сами ждём 😉📸 Я подумала, что будет круче сразу выложить картинки сделанные на профессиональную технику, а не те, что есть в айфоне. Хотя они тоже ничего. Но лучше подождём. Поэтому просто желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение 😁 Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, тк не подходило оно по стилю к большому чёрному кольцу ) Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе 😉
Подписчики звезды "Дома-2" оценили ее откровенное фото и принялись писать хвалебные комментарии.
Скриншот
instagram.com/alenavodonaeva
Скриншот
instagram.com/alenavodonaeva
Скриншот
instagram.com/alenavodonaeva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голую Алену Водонаеву осудили за купальник-полоски. Весьма нескромный наряд открывает самые пикантные части тела звезды, делая образ эротичным.
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