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"Красивая до беспредела": голое фото Водонаевой вызвало ажиотаж в сети

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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева ошеломила пользователей сети достаточно смелым фото.

На снимке, который 36-летняя девушка разместила на свою страницу в Instagram, можно увидеть, как она позирует практически обнаженной.

Интимные части тела Водонаевой прикрывает лишь легкий белый пиджак, который она решила не застегивать и дать волю фанатзии поклонников.

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В подписи к фото Алена Водонаева принялась рассуждать о том, важно ли носить обручальное кольцо парам:

"Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, так как не подходило оно по стилю к большому черному кольцу. Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе".

Слишком много сообщений в директе о том, когда будут фотки с выходных? Слишком много. Чуть полегче, сами ждём 😉📸 Я подумала, что будет круче сразу выложить картинки сделанные на профессиональную технику, а не те, что есть в айфоне. Хотя они тоже ничего. Но лучше подождём. Поэтому просто желаю вам прекрасного дня, прикрепляя фоткой ( как говорит мой друг Оскар ) заряженной на похудение 😁 Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, тк не подходило оно по стилю к большому чёрному кольцу ) Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе 😉

Допис, поширений Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Подписчики звезды "Дома-2" оценили ее откровенное фото и принялись писать хвалебные комментарии.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/alenavodonaeva

Скриншот

Скриншот

instagram.com/alenavodonaeva

Скриншот

Скриншот

instagram.com/alenavodonaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голую Алену Водонаеву осудили за купальник-полоски. Весьма нескромный наряд открывает самые пикантные части тела звезды, делая образ эротичным.

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Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
Теги
Instagramзвезды
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