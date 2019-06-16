"Красивая до беспредела": голое фото Водонаевой вызвало ажиотаж в сети

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева ошеломила пользователей сети достаточно смелым фото.

На снимке, который 36-летняя девушка разместила на свою страницу в Instagram, можно увидеть, как она позирует практически обнаженной.

Интимные части тела Водонаевой прикрывает лишь легкий белый пиджак, который она решила не застегивать и дать волю фанатзии поклонников.

В подписи к фото Алена Водонаева принялась рассуждать о том, важно ли носить обручальное кольцо парам:

"Фотка из фотосессии для книги. Не помню, вошла она туда в итоге или нет. Помню только то, что кольцо обручальное на обложке мы в фотошопе удалили, так как не подходило оно по стилю к большому черному кольцу. Но я ни разу не суеверная и зуб даю, что разводятся люди по другим причинам, нежели по незначительным стечениям обстоятельств, таким как потеря колец или удаление их в фотошопе".

Подписчики звезды "Дома-2" оценили ее откровенное фото и принялись писать хвалебные комментарии.

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

Скриншот instagram.com/alenavodonaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голую Алену Водонаеву осудили за купальник-полоски. Весьма нескромный наряд открывает самые пикантные части тела звезды, делая образ эротичным.

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