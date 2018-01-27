Сестра Ким Кардашьян восхитила поклонников откровенным фото

Американская светская львица и телезвезда Кортни Кардашьян, которая недавно показала эротический снимок, вновь опубликовала фото в микро-бикини.

Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Кардашьян позирует в белом купальнике возле барной стойки, что расположена прямо на пляже.

Кортни Кардашьян Instagram @kourtneykardash

Стоит отметить, что 38-летняя женщина сейчас отдыхает со своим 24-летним бойфрендом Юнесом Бенджимой в Мексике.

Фото звезды собрало несколько миллионов лайков.

В комментариях поклонники восхитились фигурой и внешними данными Кортни, хотя многие также и ругают ее за чрезмерную откровенность на фото.

"Горячая мамочка", "Красотка", - пишут подписчики под фото.

"Вау! Она очень счастлива", "Вы никогда не были такой счастливой и цветущей. Мы, ваши поклонники, все рады видеть, что вы сияете таким образом", - написали поклонники Кортни.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кардашьян ошеломила поклонников обнаженной фигурой.