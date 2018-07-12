Конец эпохи: Данилко сделал важное заявление о дальнейшей судьбе Сердючки

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, который завоевал популярность благодаря образу колоритной Верки Сердючки, заявил о закрытии проекта.

Так, Данилко отметил, что персонаж Верка Сердючка прекратит свое существование, так как он устал. Об этом сообщили ВЕСТИ.

По случаю закрытия проекта "Сердючка" Данилко отправится в легендарном образе в прощальный тур по разным странам. Андрей уточнил, что турне запланировано на 2019 год.

Верка Сердючка Politeka

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли - некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - рассказал артист.

В свою очередь, помощник Андрея Данилко Игорь Турчинский отметил, что не знает о том, что шоумен собрался отказаться от образа Верки Сердючки.

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"Чтобы Андрей отказывался от образа Верки Сердючки - из окружения артиста никто об этом не знает…Какие мотивы должны быть, чтобы отказаться от образа Верки Сердючки? Это закончит нашу деятельность", - посетовал Турчинский.

Выступление на "Евровидении-2007" TV zvezda

Менеджер артиста Андрей Уренев, в свою очередь, отметил, что говорить об уходе со сцены пока преждевременно.

Верка Сердючка вначале карьеры Sollys

Напомним, в этом году Верка Сердючка отметила свое 25-летие - впервые зрители познакомились с ней в 1993 году на фестивале "Юморина", который проходил в Полтаве.

Выступление на "Евровидении-2007"

Клип на песню "Все будет хорошо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко попал в скандальную историю, высказавшись матом в прямом эфире на украинском телевидении.