Ким Кардашьян впервые снялась для культового глянца: пикантное фото

Голливудская актриса и модель Ким Кардашьян, которая часто демонстрирует на публику свои аппетитные формы, снялась для обложки культового глянца.
Всемирно известная светская львица стала героиней обложки популярного глянцевого журнала ELLE: Кардашьян изображена на фото в смелом купальнике. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Так, Ким отметила, что в съемке для американской версии журнала ELLE она приняла участие впервые.
Ким Кардашьян на обложке ELLE
Instagram @kimkardashian
В течение суток фотография набрала более двух миллионов лайков от подписчиков Кардашьян, а также почти 20 тысяч комментариев.
Как сообщал "Обозреватель", модель и актриса Ким Кардашьян посетила гламурную вечеринку своей подруги, украинки Марины Эктон. Примечательно, что мероприятие проходило в бывшем доме семейства Кардашьян-Уэст.