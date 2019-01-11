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Каменских показала пикантное фото

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Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала новый пикантный снимок, на котором предстала в откровенном купальнике.

Настя опубликовала горячее фото в бикини в Instargam, однако многие поклонники раскритиковали ее за неудачный выбор наряда.

Так, Каменских подписала, что находится в Мексике на одном из пляжей, которые славятся своими разнообразными ландшафтами. Однако в сети многие обратили внимание не на чудесный вид сзади певицы, а именно на ее купальник, в котором отчетливо видны ее сочные формы.

Новости
Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео

#mimexicomagico

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Вам не идет этот купальник", "Бюстгальтер не удачный", "Нужно заниматься, а не выставляться", "Настя животик втянула", "Поправилась Настя", "С боку видно...висят уши", – раскритиковали поклонники звезду.

Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото
Каменских показала пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала фото в купальнике с другого ракурса, взбудоражив поклонников.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Мексика
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