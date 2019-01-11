Каменских показала пикантное фото

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала новый пикантный снимок, на котором предстала в откровенном купальнике.

Настя опубликовала горячее фото в бикини в Instargam, однако многие поклонники раскритиковали ее за неудачный выбор наряда.

Так, Каменских подписала, что находится в Мексике на одном из пляжей, которые славятся своими разнообразными ландшафтами. Однако в сети многие обратили внимание не на чудесный вид сзади певицы, а именно на ее купальник, в котором отчетливо видны ее сочные формы.

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"Вам не идет этот купальник", "Бюстгальтер не удачный", "Нужно заниматься, а не выставляться", "Настя животик втянула", "Поправилась Настя", "С боку видно...висят уши", – раскритиковали поклонники звезду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала фото в купальнике с другого ракурса, взбудоражив поклонников.

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