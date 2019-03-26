Как Каменских поет на самом деле: в сети всплыло видео без фонограммы

В сети всплыло видео, на котором украинская поп-звезда Настя Каменских (NK) поет свой хит "Это моя ночь" без фонограммы.

Так, популярная артистка исполнила песню в студии одной из украинских радиостанций. Ролик выложили на канале "Авторадио Украина" в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, голос певицы в действительности мало отличается от студийного исполнения. Поклонники артистки также похвалили ее за талант.

"Очень красивая и талантливая! Потенциал большой", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский комедийный проект "Чоткий Паца" снял яркую пародию на нашумевший клип Насти Каменских (NK) "Попа как у Ким", в которой также принял участие кандидат в президенты Украины, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

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