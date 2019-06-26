"Играют в одну игру с Россией": Кикабидзе гневно высказался о "майдане" в Грузии

Культовый грузинский актер Вахтанг Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии, где тысячи местных жителей выступили против России.

Артист заявил, что правительство Грузии заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру". Об этом пишет MK.Ru.

Кикабидзе также добавил, что поддерживает оппозицию и всех протестующих, поскольку история не помнит таких случаев, когда в парламент Грузии садили российских депутатов на место спикера.

Вахтанг Кикабидзе Аргументы и факты

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Правительство получило то, что заслужило. Ну естественно, я на стороне оппозиции, а на чьей я должен быть? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", – высказался актер.

Также он предположил, что подобная выходка грузинского парламента могла быть спланированной, так как все понимали ее последствия.

"Его же не народ туда сажал, а посадило правительство наше, правда? Они в одну игру играют с Россией, наверное. Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска", – отметил артист.

Кикабидзе прокомментировал и запрет россиянам на перелеты в Грузию, уточнив, что не сожалеет о таком решении.

"Раньше много россиян у нас отдыхали. Ну, сейчас они уже не будут. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма? Политика — это очень грязная штука", – подытожил культовый актер.

Media.az

Напомним, в августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами там, где его "хотят побить". С тех пор он в РФ не приезжал.

Также он выступал против агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, называя президента РФ Владимира Путина захватчиком. А в марте 2018 года Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс, если бы не возраст.

Как собщал OBOZREVATEL, ранее в сети сообщили о смерти Вахтанга Кикабидзе. Сам актер дерзко ответил на фейковые слухи.

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