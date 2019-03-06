"Холостяк-9": что известно о новом сезоне романтического шоу

9 сезон самого романтического шоу "холостяк" выйдет на телеэкраны в Международный женский день – 8 марта 2019 года. На этот раз главным героем стал известный телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин.

В этом сезоне холостяк удивит организацией романтических свиданий, а также множеством путешествий по самым красивым местам мира, пишет "СТБ".

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Три месяца участницы будут бороться за внимание главного героя и стараться его удивить. Ведущим самого романтического проекта традиционно станет Григорий Решетник, а ведущей ток-шоу "Как выйти замуж" – Роза Аль-Намри.

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Никита Добрынин edinstvennaya.ua

Ранее OBOZREVATEL предлагал подборку самых известных холостяков украинского шоу-бизнеса. Среди желанных "звездных" женихов Украины – певцы, актеры и продюсеры. Мужчины, которые знают, чего хотят от жизни и уверенно достигают своей цели. Всегда и при любых обстоятельствах.

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