Хакеры слили откровенные фото украинской звезды Голливуда

Хакеры слили откровенные фото голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис.

В кадрах звезда Голливуда запечатлена в бикини, при этом фотографии не отфотошоплены, передает Gazeta.ua.

Видимо, снимки предназначены для домашнего просмотра, так как были сделаны во время отдыха.

На фото Кунис в бикини, в караоке-баре и во время беременности.

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Мила Кунис Gazeta.ua

Как сообщал "Обозреватель", недавно Милу Кунис заподозрили в третьей беременности.