"Горячий уикенд": Добрынин и Квиткова выложили жаркое фото с отдыха

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит время со своей избранницей – Дашей Квитковой.

На своей странице в Instagram телеведущий выложил фото, на котором он лежит с оголенным торсом, облокотившись на возлюбленную. Девушка также полуодета – она наслаждается отдыхом в купальнике, которые подчеркивает ее ягодицы.

Снимок был сделан на родине Никиты Добрынина – в Черновцах.

"Проводим горячий уикенд у меня на родине", – подписал кадр экс-Холостяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

На пост-шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Недавно Квиткова показала тату на интимном месте в виде розы, которая является символом проекта.

Стоит отметить, что о постановке шоу уже давно говорят в сети. Самым ярким примером стал выбор платьев для финалисток: Даша была в белом, а ее конкурентка Лилия Ким – в черном.

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