"Голос країни-9": смотреть онлайн 10 выпуск шоу

В воскресенье, 24 марта в 21:00, на канале 1+1 состоится 10 выпуск вокального шоу. После ожесточенных вокальных боев участники команд звездных тренеров сойдутся в так называемых нокаутах и поборются за места в прямых эфирах.

Напомним, что в тренерский состав "Голосу країни-9" вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. Ведущими традиционно являются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. OBOZREVATEL проследит за событиями на проекте.

1+1

Еще больше всего интересного можно увидеть каждое воскресенье, на телеканале "1+1", в 21:00.

"Голос країни" — популярное талант-шоу, которое выходит в Украине с 2011 года. Формат был изобретен в Нидерландах и быстро разошелся по миру. Особенностью проекта является то, что судьи не видят претендентов на участие до того, как повернутся к ним. Каждый из судей набирает себе команду, ориентируясь только на вокальные данные.

Кто судьи на "Голос країни-2019"

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дима Монатик) –певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

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