"Голос. Діти-5": смотреть онлайн 6 выпуск шоу

30 июня на телеканале "1+1" состоятся нокауты вокального шоу "Голос. Діти". Зрители услышат популярные хиты в исполнении юных артистов. Участники будут соревноваться за право пройти в прямой эфир.

Сейчас в командах тренеров по 4 ребенка. После этого выпуска каждый наставник должен будет выбрать только двух сильнейших вокалистов. OBOZREVATEL проследит за трансляцией и расскажет все подробности шоу.

Судьи "Голос. Діти" Телеканал 24

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал все подробности вокальных боев шоу "Голос. Діти".

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