Главная тайна раскрыта! На "Холостяк-9" разгорелся громкий скандал

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" участницы узнали о самой главной тайне – нарушении правил Никитой Добрыниным.

Девушки выяснили, что главный герой подарил Оле телефон и поддерживал с ней тайную связь, из-за чего на проекте произошел громкий скандал. OBOZREVATEL расскажет подробности.

Участница Даша подловила соперницу, когда та созванивалась с Никитой. Она открыто сказала о том, что слышала о наличии телефона у одной из участниц, когда девушки заседали в общей комнате.

Сначала, все подумали, что причастна может быть Оля или Элизабет, хотя вторая так округлила глаза, что все сомнения пришлось отбросить. А Ольга всячески старалась скрыть тайную связь с Добрыниным, но старательно отводила ото всех взгляд. Это и стало последней каплей для остальных девушек.

"Было бы вам приятно, если бы у одной из участниц был телефон, и она нам всем врала", – спросила Даша, рассказав, что слышала на балконе, как звонит Viber.

Оля решила всячески отрицать свою причастность, чтобы не выдавать Никиту. Традиционно в порыве чувств она выбежала из комнаты. Остальные решили последовать за Ольгой в уборную, где та начала рыдать.

"Уходите все отсюда. Я не идиотка, ничего не буду рассказывать", – в истерике кричала Оля на девушек, когда те открыли дверь в туалет.

Успокоившись, она вернулась общий зал, куда прибыл ведущий Григорий Решетник с розой от Никиты. Это шокировало остальных соперниц, ведь Добрынин таким образом поощрил ту, с которой поддерживал скрытую связь и нарушал правила.

После такого подарка Никита решил позвонить Оле и узнать, как она его восприняла. Девушка вылила на него всю правду со слезами о том, что остальные обо всем узнали. Главному герою пришлось принять важное решение и искоренить этот конфликт раз и навсегда, ведь он мешал развитию отношений с другими девушками.

На церемонии вручения роз он вызвал Олю, несмотря на то, что та уже имела цветок отличия. Он спросил, принесла ли участница с собой телефон.

"Я попрошу вернуть телефон. На нашей первой встрече ты попросила особенное отношение к себе. Вся эта история и шансы, которые были, превратились в фарс. Эта история стала сложной для всех. Я предлагаю закончить ее", – жестко сказал Никита, потребовав телефон обратно.

Он дал Оле еще один шанс узнать друг друга поближе, но уже без запретного общения по телефону и тайн от других девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четвертом выпуске Добрынин подарил розы сразу трем участницам еще до конца выпуска. Ими оказались Марина, София и Оля.

Проект покинули Аня и Настя, с которыми Никита так и не смог найти общий язык.

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