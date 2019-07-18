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Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии

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Всплыли пророческие посты ведущего из Днепра Евгения Щербакова, который накануне выпал из 17-го этажа своей квартиры в Одессе.

Так, в личном Telegram-канале мужчина писал о том, что чувствует — с ним должно что-то случиться 17 июля.

"Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня семнадцатого июля. Возможно, в 7:50. Я не случайно родился здесь и сейчас. Случайности бывают только в игровых автоматах (для красоты фразы сказал), в природе случайностей не бывает. Все так, как должно быть", — писал Щербаков.

Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии

Евгений Щербаков

Фото из Instagram

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Отметим, что подписчики Евгения в Instagram бурно отреагировали на новость о его смерти. Но еще больше их повергли в шок последние записи ведущего.

Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии
Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии
Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии
Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии
Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии
Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии

Евгений Щербаков

Фото из Instagram

Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии

Евгений Щербаков

Фото из Instagram

Гибель известного ведущего в Одессе: всплыли его пророческие посты о трагедии

Евгений Щербаков

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Щербаков умер 17 июля в Одессе. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть.

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Место
Украина Одесса
Теги
смерть Одесса
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