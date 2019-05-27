"Это что-то невероятное!" Участница "Голос. Діти" подняла на ноги звезд в жюри

Участница нового сезона "Голос. Діти", первый выпуск которого состоялся в воскресенье, 26 мая, на канале "1+1", Софья Винник поразила сеть своим выступлением на слепых прослушиваниях.

Видео появилось на YouTube-канале шоу. Девочка спела хит "Чекаю. Цьом" DZIDZIO с Олей Цибульськой.

Софья Винник подняла зал Скрин с видео

Отметим, что сам DZIDZIO сидел среди жюри и повернулся в первые же секунды выступления Софьи. Вскоре после этого повернулись и другие судьи: Джамала, Позитив и Надя Дорофеева. Все они пустились в пляс, а после этого DZIDZIO еще и вышел спеть с девочкой на бис.

Судьи "Голос. Дети" пустились в танец Скрин с видео

DZIDZIO упал на колени Скрин с видео

В сети также оценили выступление Софьи на самом высоком уровне. Видео собрало больше 2 тысяч лайков и всего несколько десятков дизлайков.

"Магический тембр, слушалось легко", "Молодец, желаю победы!!", "В первом эпизоде самое лучшее выступление для меня!!!", "Богиня, ангелочек, просто шикарная девочка", "Это просто космическое выступление и талантливая девочка", — написали в комментариях.

Кроме того, очень многие написали в комментариях, что выступление Софии напомнило им пение Гульназ Хасановой из последнего сезона взрослого "Голоса", где она также пела "Чекаю. Цьом". Она вылетела на стадии "Нокаут", уступив участнику Нацотбора на Евровидение Андрею Хайату.

Предлагаем сравнить выступление двух певиц и выбрать, какая из них понравилась вам больше.

Софья Винник

Гульназ Хасанова

А вот и оригинальная версия песни от DZIDZIO с Олей Цибульськой.

Как сообщал OBOZREVATEL, DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу. Артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенностью, что "убил" свою бабушку.

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