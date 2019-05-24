"Это был пи**ец": финалистки "Холостяк-9" устроили Добрынину испытание

В 12 выпуске шоу "Холостяк-9" финалистки Даша и Лилия раскапризничались перед Никитой Добрыниным.

Главному герою пришлось сдерживаться, чтобы последние свидания в Италии не были окончательно испорчены. OBOZREVATEL следил за тем, что произошло.

Первой на последнее свидание пошла Даша. Девушка с самого начала задала неприятный тон встрече.

Даша испортила начало свидания с Никитой Добрыниным Инстаграм "Холостяк СТБ"

"Я злая на тебя. Я тебе сейчас буду говорить все, что у меня накопилось в груди. Твои слова на последней церемонии меня сильно задели и обидели (про то, что девушка старалась понравиться родителям. – Ред.). Я не в первый раз в свой адрес слышу, что я подыгрываю, переигрываю, я просто легкая, позитивная, я все воспринимаю так, это не значит, что я стараюсь играть и переигрывать. Мне хочется, чтобы ты перестал искать в моем поведении подводные камни", – сказала финалистка.

Даша недовольна, что Никита ищет в поведении подводные камни holostyakstb

Она заявила, что в душе у нее такие же гром и молнии, как на заднем фоне. Никита предложил высказать все, что ее волнует. Как выяснилось, Даша много раз представляла этот разговор. Она думала, что будет кричать на Добрынина. Но на последнем свидании решила этого не делать, чтобы все не испортить. Это ее и беспокоило. Настроение было испорчено.

"Я не пытаюсь быть аккуратной. Если бы я хотела тебя обидеть, я б тебя обидела", – призналась девушка, за кадром добавив, что они превратились в парочку, которая ходит по улицам и выясняет отношения.

Разговор также не клеился, когда они отправились в ресторан. Никита расспрашивал Дашу, как они будут себя вести после проекта, чтобы знать, чего ждать от возможных отношений. Но вопросы застали девушку врасплох.

"Я была готова после свидания ехать домой. Это был пи**ец просто, у меня других слов просто нет", – позже призналась она.

Свидание с Лилией тоже начались с капризов. Никита предложил поменяться ролями: девушка должна была исполнять его роль – брать на себя ответственность, проявлять инициативу, а он следовать за ней.

Лилия и Добрынин ищут прокат Instagram@holostyakstb

Добрынин предложил отправиться на вулкан. Лилии понравилась его идея, но на моменте ответственности у нее начался ступор. Она постоянно повторяла: "ну Никита, ну нет". Осознав, что дело не сдвинется с мертвой точки, главный герой предложил арендовать машину. Но Лилия и тут начала путаться. Они вошли в центр проката, где девушка показала, какой можно взять транспорт.

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Лилия капризничала Instagram@holostyakstb

Она должна была договориться с менеджером, но и тут начались капризы. Более того, им нужна была карта, чтобы добраться до вулкана, а Лилия не хотела задавать вопрос, хотя она владеет английским языком.

В итоге Лилия ткнула менеджеру пальцем на картинку, а разговаривать дальше отказалась. Никите пришлось вести машину. Он пытался разговорить ее на английском языке, но она принципиально отказывалась это делать, пояснив, что стесняется. Мотивация так и осталась непонятной для Добрынина. Цветы в подарок также не принесли спокойствия. Несмотря на все эти капризы Добрынину все-равно нужно выбрать одну из девушек.

Лилия с Никитой Добрынинм в машине Instagram / холостяк.стб

Напряженный разговор в машине с Лилией

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