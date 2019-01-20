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''Ей не 70! Никак не может быть'': российский артист указал на странный нюанс в биографии Пугачевой

6.8тЧитать материал на украинском

Российский актер и продюсер Стас Садальский, известный своими скандальными высказываниями о звездах шоу-бизнеса, "прошелся" по биографии примадонны Аллы Пугачевой, указав на странный нюанс.

Так, Садальский отметил, что питает огромную любовь к Пугачевой, однако отметил, что в ее биографии есть странный момент: мол примадонна публично врет о своем возрасте. Об этом пишет "СтарХит".

"Пугачевой не 70, а 73 года на самом деле. Вспомните, первая картина "Его звали робот", где она появляется с песней "Робот, ты же был человеком". Ей было там, если верить официальной версии, 15 лет, девочка совсем, а этого никак не могло быть. Хотя какая разница: 70 или 73 года? Могла бы и три года назад отпраздновать юбилей, какая разница?" – высказался актер.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

НТВ

Помимо этого, Садальский также "прошелся" и по молодому супругу примадонны, шоумену Максиму Галкину. Станислав отметил, что "терпеть не может" Максима и считает его бездарным.

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"Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет, — высказался актер. — Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце. Видимо, кому чего не хватает", – подытожил Садальский.

Стас Садальский

Стас Садальский

Кинопоиск

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер и журналист Станислав Садальский раскритиковал Пугачеву за интервью, которое она дала накануне артисту Олегу Меньшикову. Скандальный актер поставил под сомнение некоторые слова примадонны, назвав их "кудрявым трепом и ненужной трухой".

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Персоны
Алла ПугачеваСтанислав СадальскийМаксим Галкин
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Говорова Елена
Говорова Елена
Садальский прав, в молодости она была моей ровесницей. Мне 73й год. Но знаю некоторых женщин, которые даже в паспорте подделывали года чтобы выйти замуж. Так 1944 на 1949...... Но талант каких поискать, супер актриса......
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Говорова Елена, актриса эта никакая. Ее единственный фильм -это абсолютный провал. Пугачева была талантливой и гениальной певицей в молодости, но потом мужчины, алкоголь, курение... Голос уже далеко не тот, к сожалению. С Садальским насчёт Галкина я абсолютно согласен. Галкин - это «птица-говорун», только и всего
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