''Ей не 70! Никак не может быть'': российский артист указал на странный нюанс в биографии Пугачевой

Российский актер и продюсер Стас Садальский, известный своими скандальными высказываниями о звездах шоу-бизнеса, "прошелся" по биографии примадонны Аллы Пугачевой, указав на странный нюанс.

Так, Садальский отметил, что питает огромную любовь к Пугачевой, однако отметил, что в ее биографии есть странный момент: мол примадонна публично врет о своем возрасте. Об этом пишет "СтарХит".

"Пугачевой не 70, а 73 года на самом деле. Вспомните, первая картина "Его звали робот", где она появляется с песней "Робот, ты же был человеком". Ей было там, если верить официальной версии, 15 лет, девочка совсем, а этого никак не могло быть. Хотя какая разница: 70 или 73 года? Могла бы и три года назад отпраздновать юбилей, какая разница?" – высказался актер.

Алла Пугачева НТВ

Помимо этого, Садальский также "прошелся" и по молодому супругу примадонны, шоумену Максиму Галкину. Станислав отметил, что "терпеть не может" Максима и считает его бездарным.

"Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет, — высказался актер. — Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце. Видимо, кому чего не хватает", – подытожил Садальский.

Стас Садальский Кинопоиск

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер и журналист Станислав Садальский раскритиковал Пугачеву за интервью, которое она дала накануне артисту Олегу Меньшикову. Скандальный актер поставил под сомнение некоторые слова примадонны, назвав их "кудрявым трепом и ненужной трухой".

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