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Ed Sheeran - Shape Of You

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Эд Ширан с легкостью завоевал не только поп-сцену Великобритании, но и внимание слушателей во всем мире.

В январе 2017 сингл "Shape of You" занял 1-е место по продажам в США и Великобритании и до сих пор остается на лучших позициях.

В отзыве издания The New York Times говорится, что "Shape of You" - хитрая, подвижная и впечатляющая песня. Действительно, песня необычна тем, что под аккомпанемент маримбы и перкуссии Ширан рассказывает историю о знакомстве в баре, которая завораживает, несмотря на простоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый коммерческий успех пришел к нему в июне 2011 года благодаря синглу "The A Team", а больше песен исполнителя можно услышать на Radio.Обозреватель.

Персона
Эд Ширан
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