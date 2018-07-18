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СпортLady

"Длиннее, чем у Поляковой": украинская ведущая покорила стройными ножками

1.8тЧитать новость на украинском

Известная украинская артистка, ведущая проекта "Хто зверху" на Новом канале, а также экс-звезда телепрограммы "Орел и Решка" Леся Никитюк похвасталась длинными ногами.

Так, телеведущая поделилась с подписчиками смелыми фото в купальнике, продемонстрировав свою стройную фигурку. Смелые снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Никитюк сфотографировалась возле бассейна во время отдыха. Многие пользователи были умилены ее фотографиями, а большинство из них обратили внимание на стройную фигурку Леси и ее длинные ноги.

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

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Более того, некоторые отметили, что телеведущая обладает стройными ногами, которые, вероятно, даже длиннее, нежели у певицы Оли Поляковой (артистка всегда акцентирует внимание на длине своих ножек).

Остальные же отметили, что Никитюк заметно похудела, а цвет бикини телеведущей очень к лицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк предстала перед поклонниками в одном белье, сфотографировавшись в одном из грузинских отелей.

Персона
Леся Никитюк
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