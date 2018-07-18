"Длиннее, чем у Поляковой": украинская ведущая покорила стройными ножками

Известная украинская артистка, ведущая проекта "Хто зверху" на Новом канале, а также экс-звезда телепрограммы "Орел и Решка" Леся Никитюк похвасталась длинными ногами.

Так, телеведущая поделилась с подписчиками смелыми фото в купальнике, продемонстрировав свою стройную фигурку. Смелые снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Никитюк сфотографировалась возле бассейна во время отдыха. Многие пользователи были умилены ее фотографиями, а большинство из них обратили внимание на стройную фигурку Леси и ее длинные ноги.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

Более того, некоторые отметили, что телеведущая обладает стройными ногами, которые, вероятно, даже длиннее, нежели у певицы Оли Поляковой (артистка всегда акцентирует внимание на длине своих ножек).

Остальные же отметили, что Никитюк заметно похудела, а цвет бикини телеведущей очень к лицу.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 17 Июл 2018 в 6:21 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк предстала перед поклонниками в одном белье, сфотографировавшись в одном из грузинских отелей.