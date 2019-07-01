"Девушка-мечта": мокрая Вика из "НеАнгелов" взбудоражила сеть горячими фото

Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха восхитила пользователей сети откровенными фото.

На свою страничку в Instagram 33-летняя звезда выложила снимки, на которых позирует в соблазнительном купальном костюме черного цвета.

Фото были сделаны сразу же после купания в бассейне в одном из столичных СПА-комплексов.

Купальник выгодно подчеркнул изгибы мокрого тела артистки.

"Важно только то, что содержит наша сущность. Когда мы понимаем себя, осознаем, кто мы и что представляем, тогда тоньше и глубже осознаем свои истинные потребности!" — подписала один из кадров звезда.

"Девушка-мечта!", "Фигура — одно загляденье", "Шикарная", — написали фолловеры под ее фото.

Нашлись и те, кто видел певицу в компании некого мужчины. Отметим, что Виктория Смеюха тщательно скрывает свою личную жизнь от поклонников.

Скриншот instagram.com/vikanablack/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть фото в крошечном бикини. Она продемонстрировала поклонникам подтянутую и рельефную фигуру.

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