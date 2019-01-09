''Девчонки, давайте вместе!'' Полякова удивила неожиданным предложением к Лорак

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая отправилась на отдых на престижный курорт Майами (США), сделала заманчивое предложение скандальным украинским звездам: исполнительнице Ани Лорак и спортсменке Лилии Подкопаевой.

Так, Подкопаева похвасталась совместным снимком с Лорак на побережье Атлантического океана, опубликовав его на своей странице в Instagram. Полякова, в свою очередь, прокомментировала пост, предложив звездам встретиться.

"О, девчонки! И я тут! Давайте вместе ужинать", – написала Оля в социальной сети.

Instagram @liliyapodkopaeva_official

Некоторые поклонники артистки отметили в комментариях, что ни Подковаева, ни Лорак не ответят на ее предложение, так как им "не по масти с ней садиться за один стол".

Напомним, Ани Лорак уже несколько дней находится на побережье Майами вместе со своими друзьями. Так, помимо Подкопаевой вместе с Лорак отдыхают российские певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также стало известно, что в Майами внезапно прилетел и скандальный муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. В своем Instagram-аккаунте он рассказал, что отправился за океан ради встречи с дочерью.