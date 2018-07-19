ЧП на Крымском мосту из-за любимого певца Путина: появились еще фото

В сети показали новые фото с Крымского моста, на котором в понедельник, 16 июля, участники одиозной российской группы "Любэ" создали внушительную пробку, частично перекрыв движение для съемки клипа.

Фото съемочного процесса опубликовали на странице Крымского моста в Instagram.

Как сообщалось ранее, движение на мосту встало в районе 11:00 по местному времени. Изначально водители предполагали, что случилось ДТП, однако вскоре выяснилось, что на мосту снимали клип Расторгуева.

Движение на одной из полос моста было остановлено в течение нескольких часов, при этом на сайте инфоцентра объекта "Крымский мост" сообщили, что движение будет частично перекрыто и в среду, 18 июля. Введение временной схемы движения опять связано с проведением съемок клипа группы "Любэ".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, любимый певец Путина попал в больницу с серьезными травмами.