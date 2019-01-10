Бузова попала в опалу главного канала РФ: в чем она провинилась

Пользователи сети заметили, что на "Первом канале" вырезали выступление российской певицы Ольги Бузовой из телеверсии передачи "Рождество с Григорием Лепсом", запись которой состоялась 26 декабря, а показ шоу в телеэфире прошел 7 января.

Гостями проекта стали многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Диана Арбенина, Ани Лорак, Ольга Бузова и другие артисты. Об этом сообщает издание "Тopnews".

Rsute.ru

Однако выступление ведущей "Дома-2" было вырезано из эфира - по официальной версии из-за ограниченного хронометража. Пользователи сети полагают, что Бузову наказали за то, что в сториз своего Instagram она опубликовала видео с пьяным Лепсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали в сети за фото, где она предстала в черном пеньюаре без белья.