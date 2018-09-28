Бред Питт написал завещание: что случилось

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт решил заранее позаботиться о своих наследниках в случае его смерти.

Звезда Голливуда намерен создать трастовый фонд на сумму 250 миллионов долларов, передает портал Radaronline.

Оказывается, Питт не хочет, чтобы его состоянием после смерти распоряжалась экс-супруга Анджелина Джоли.

"Питт поделит деньги поровну между своими детьми - Паксом, Мэддоксом, Шайло, Захарой, Ноксом и Вивьен. В завещание не включены другие родственники. Все средства хорошо защищены", - рассказал инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поклонники американского актера Брэда Питта стали публиковать в соцсетях его фотографии со спутницами, указывая на забавную закономерность - звезда Голливуда практически каждый раз внешне соответствует своей второй половинке.