"Бомба, пушка, огонь!" "Время и Стекло" взорвали сеть необычным новым хитом

Украинские хитмейкеры "Время и Стекло" презентовали яркий трек Balensiaga, который вошел в альбом VISLOVO.

Соответствующий ролик опубликован в официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать песню, проскролльте до конца страницы).

В новом треке "Время и Стекло" остроумно высмеяли популярную в современном мире гонку за брендами и желание казаться "суперзвездой", нелепо переделывая свою внешность с помощью "пластики".

Время и Стекло Tv.ua

Фанаты группы пришли в восторг от премьеры. За несколько часов после нее трек прослушали десятки тысяч пользователей, многие из них также выразили свое восхищение в комментариях под роликом.

"Бомба, пушка, огонь! Именно эта песня порвет все топ-чарты, теперь это хит моего лета", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" презентовали летний клип к песне VISLOVO и произвели фурор в сети.

Несколько ранее хитмейкеры также произвели фурор в сети украиноязычной песней. Участники бэнда "ВиС" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.

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