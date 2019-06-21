"Бомба, пушка, огонь!" "Время и Стекло" взорвали сеть необычным новым хитом

Украинские хитмейкеры "Время и Стекло" презентовали яркий трек Balensiaga, который вошел в альбом VISLOVO.
Соответствующий ролик опубликован в официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать песню, проскролльте до конца страницы).
В новом треке "Время и Стекло" остроумно высмеяли популярную в современном мире гонку за брендами и желание казаться "суперзвездой", нелепо переделывая свою внешность с помощью "пластики".
Время и Стекло
Tv.ua
Фанаты группы пришли в восторг от премьеры. За несколько часов после нее трек прослушали десятки тысяч пользователей, многие из них также выразили свое восхищение в комментариях под роликом.
"Бомба, пушка, огонь! Именно эта песня порвет все топ-чарты, теперь это хит моего лета", – написали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" презентовали летний клип к песне VISLOVO и произвели фурор в сети.
Несколько ранее хитмейкеры также произвели фурор в сети украиноязычной песней. Участники бэнда "ВиС" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.
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