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/Шоубиз

''Большая честь быть агентом Кремля'': Киркоров сделал скандальное заявление

4.9тЧитать материал на украинском

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как к нему относятся за границей. Артист отметил, что некоторые действительно считают его "агентом Кремля".

Однако, по словам исполнителя, он гордится подобным "званием". Об этом шла речь в передаче "Центральное телевидение" на российском пропагандистском телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ведущий проекта Вадим Такменев спросил "короля российской эстрады" о гастролях в США и странах Европы. Он поинтересовался, как за рубежом принимают Филиппа, и не считают ли его "агентом Кремля".

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"Для меня большая честь быть "агентом Кремля", потому что я всегда назывался звездой кремлевской в прямом и переносном смысле", – высказался артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил в одном из ресторанов на московской Рублевке 7-летие дочери Аллы-Виктории, организовав праздник в стиле "Гарри Поттера". Среди гостей мероприятия были замечены российские знаменитости со своими детьми.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Филипп Киркоров
Тег
Новости России
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Был бы ты звездой эстрады,если бы под старушку не лёг,шутяра.
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Grich Lara
Grich Lara
О,ще один,з мрією стати Бондом,тим,що зветься Джеймс,стільки дурнів є в світі, що починаєш вірити,що їх більше,ніж розумних
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну, и кому ты "светишь", во мраке вонючего сарая, голубая "звезда"? Очевидно быть на шпиле кремляндской голубятни тепло и комфортно... В Украине она уже давно потухла.
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