''Большая честь быть агентом Кремля'': Киркоров сделал скандальное заявление

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, как к нему относятся за границей. Артист отметил, что некоторые действительно считают его "агентом Кремля".

Однако, по словам исполнителя, он гордится подобным "званием". Об этом шла речь в передаче "Центральное телевидение" на российском пропагандистском телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ведущий проекта Вадим Такменев спросил "короля российской эстрады" о гастролях в США и странах Европы. Он поинтересовался, как за рубежом принимают Филиппа, и не считают ли его "агентом Кремля".

"Для меня большая честь быть "агентом Кремля", потому что я всегда назывался звездой кремлевской в прямом и переносном смысле", – высказался артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил в одном из ресторанов на московской Рублевке 7-летие дочери Аллы-Виктории, организовав праздник в стиле "Гарри Поттера". Среди гостей мероприятия были замечены российские знаменитости со своими детьми.

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