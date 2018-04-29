Беременную Лободу приняли за Бейонсе

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая на данный момент беременна вторым ребенком, перепутали с культовой американской исполнительницей Бейонсе.

Инцидент произошел в Соединенных Штатах Америки, где Светлана готовится к родам. Историей артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста? Вы Бейонсе?" - спросил меня сегодня мальчик. К сожалению, я не Бейонсе..." - поделилась Лобода.

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Подписчики певицы бурно отреагировали на курьез и даже отметили, что Лобода - лучше, чем Бейонсе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Светлана Лобода подогрела слухи о беременности от лидера Rammstein.