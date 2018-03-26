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Беременная Лобода показала, как проводит отпуск в роскошной вилле в США

1.8тЧитать новость на украинском

Беременная вторым ребенком украинская поп-дива Светлана Лобода, которая взяла отпуск и уехала готовиться к родам в США, показала, как проводит время в стенах частной виллы Лос-Анджелеса.

Судя по всему, певица не теряет времени и продолжает заниматься творчеством. Лобода проводит время за роялем и пишет новые песни.

"Сегодня я могу никуда не спешить, и заниматься столько, сколько мне захочется ...вернусь и привезу вам песен...много.... новых ...красивых", - рассказала певица фанам в Instagram.

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Также на территории особняка, который обходится артистке в 450 тыс. грн. в неделю, проходят съемки, однако ни Лобода, ни ее представители не раскрывают планов. Поклонники в сети предположили, что певица снимает клип на одну из новых песен, которую посвятит новорожденной дочери.

моя жизнь.сегодня. Спасибо ❤️

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Напомним, называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Лобода раскрыла секреты своей беременности.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Место
СШАЛос-Анджелес
Объекты
соцсетиInstagram
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