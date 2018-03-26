Беременная Лобода показала, как проводит отпуск в роскошной вилле в США

Беременная вторым ребенком украинская поп-дива Светлана Лобода, которая взяла отпуск и уехала готовиться к родам в США, показала, как проводит время в стенах частной виллы Лос-Анджелеса.
Судя по всему, певица не теряет времени и продолжает заниматься творчеством. Лобода проводит время за роялем и пишет новые песни.
"Сегодня я могу никуда не спешить, и заниматься столько, сколько мне захочется ...вернусь и привезу вам песен...много.... новых ...красивых", - рассказала певица фанам в Instagram.
Также на территории особняка, который обходится артистке в 450 тыс. грн. в неделю, проходят съемки, однако ни Лобода, ни ее представители не раскрывают планов. Поклонники в сети предположили, что певица снимает клип на одну из новых песен, которую посвятит новорожденной дочери.
Напомним, называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Как сообщал ранее "Обозреватель", Лобода раскрыла секреты своей беременности.