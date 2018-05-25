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"Бедная, год хочет..." Гросу спровоцировала фанов секси-фото

4.7тЧитать новость на украинском

Украинская певица Алина Гросу, которая пытается строить карьеру в России и большую часть времени проводит в Москве, поделилась с поклонниками "горячим" снимком в купальнике.

Таким образом она отметила годовщину выхода своей песни "Хочуябаса". Провокационную фотографию Гросу разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня "Хочуябаса" уже год. Меня очень радует, что нас объединяет любовь к басам", - подписала Алина снимок. В кадре она запечатлена в черном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы.

Алина Гросу

Instagram @alina_grosu

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Поклонники певицы бурно отреагировали на ее пост, едко комментируя "хотелки" Алины.

"Бедная. Уже год хочет", - пишут комментаторы, намекая на сексуальный подтекст.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алина Гросу обнажилась в постели с топ-моделью. Это произошло на съемках ее клипа "Ложь".

Персона
Алина Гросу
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