"Бедная, год хочет..." Гросу спровоцировала фанов секси-фото

Украинская певица Алина Гросу, которая пытается строить карьеру в России и большую часть времени проводит в Москве, поделилась с поклонниками "горячим" снимком в купальнике.

Таким образом она отметила годовщину выхода своей песни "Хочуябаса". Провокационную фотографию Гросу разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня "Хочуябаса" уже год. Меня очень радует, что нас объединяет любовь к басам", - подписала Алина снимок. В кадре она запечатлена в черном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы.

Алина Гросу Instagram @alina_grosu

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее пост, едко комментируя "хотелки" Алины.

"Бедная. Уже год хочет", - пишут комментаторы, намекая на сексуальный подтекст.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алина Гросу обнажилась в постели с топ-моделью. Это произошло на съемках ее клипа "Ложь".