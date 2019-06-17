Бари Алибасова выписали из больницы

Отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда он угодил 4 июня.
Пациент вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня и теперь, по словам сына, еще испытывает проблемы с речью. Об этом сообщает РЕН.
Незадолго до этого сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей.
Бари Алибасов
Фото: kp.ru
"К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память — по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить. Я очень хочу, чтобы он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние. Либо нужно будет, чтобы он еще побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы", — заявил Алибасов-младший.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.
5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.
Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.
Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".
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