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Бари Алибасова выписали из больницы

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Отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда он угодил 4 июня.

Пациент вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня и теперь, по словам сына, еще испытывает проблемы с речью. Об этом сообщает РЕН.

Незадолго до этого сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: kp.ru

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"К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память — по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить. Я очень хочу, чтобы он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние. Либо нужно будет, чтобы он еще побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы", — заявил Алибасов-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • 5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.

  • Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.

  • Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

  • Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.

  • Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Тег
звезды
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CARGO 100
На бренд "Крот - Бари" подпрыгнула цена ...
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