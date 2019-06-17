Бари Алибасова выписали из больницы

Отравленного средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, куда он угодил 4 июня.

Пациент вышел из состояния медикаментозного сна утром 11 июня и теперь, по словам сына, еще испытывает проблемы с речью. Об этом сообщает РЕН.

Незадолго до этого сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей.

Бари Алибасов Фото: kp.ru

"К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память — по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить. Я очень хочу, чтобы он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние. Либо нужно будет, чтобы он еще побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы", — заявил Алибасов-младший.

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