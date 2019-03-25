Американский певец трагически погиб на съемках клипа

Американский кантри-певец Джастин Картер трагически погиб на съемках клипа, в котором в качестве реквизит использовал пистолет. По неизвестной причине он оказался заряжен и жизнь артиста оборвала нелепая случайность.

Как пишет The Source, во время съемок Картер положил пистолет в карман и тот выстрелил. Ранение пришлось в голову артиста. Рана оказалась смертельной.

Фото: eonline.com

Примечательно, что в начале марта Джастин Картер выпустил довольно успешный клип на песню Love Affair. На сегодняшний день клип собрал в YouTube более 650 тыс. просмотров. Незадолго до этого кантри-исполнитель подписал контракт с компанией Triple Threat Management и собирался отправиться в тур по десяти штатам.

Представители организации отмечали потенциал Картера в музыкальной сфере. Певцу предсказывали успех его коллеги по цеху, кантри-исполнителя Гарта Брукса.

В свою очередь мать артиста рассказала прессе, что ее сын был очень добрым и любящим человеком, который верил в Бога и занимался благотворительностью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в четверг, 21 марта, в возрасте 75 лет умер российский актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Зайченко, наиболее известный зрителю по роли в сериале "Дальнобойщики".

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