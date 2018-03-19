Аллу Пугачеву заподозрили в поклонении сатане из-за цитаты

Российский актер и блогер Станислав Садальский обратил внимание на цитату, которую использовала певица Алла Пугачева, пришедшая на выборы президента России с мужем Максимом Галкиным и в странном наряде, в одном из интервью.

Шоумен указал на то, что артистка процитировала сатану из "Мастера и Маргариты" Булгакова.

"Звездная семейка сегодня отдала священный долг - Проголосовали в Звенигороде – Что бы вы пожелали будущему президенту, о чем попросили, может быть?

А.Б.– Я очень рано прочла Булгакова "Мастер и Маргарита" и всегда со мной эта фраза: "Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут".

"Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут". Эту фразу произносит сатана.

У Христа другой подход: "просите и дано будет Вам".

Алла Борисовна или невнимательно читала, или сознательно на тёмной стороне (орфография и пунктуация автора сохранены, - ред.).

Публикация Садальского набрала более 6 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как сообщал "Обозреватель", российский актер Станислав Садалський, который подколол Жириновского с его "половым открытием", раскритиковал интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC.