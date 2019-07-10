51-летняя Алика Смехова взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике

51-летняя российская актриса и певица Алика Смехова разделась на камеру, и поделилась пляжными снимками.
На фото актриса позирует в белом бикини, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру на отдыхе на Кипре. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили певицу комплиментами и назвали ее "эталон красоты".
Как же без фото в купальнике?!😜ох,я уже предвижу заголовки в интернете-Алика Смехова в свои ...в купальнике 🥴а слабо придумать что то более креативное?!🙌кстати, все без фотошопа-хотела бы,но не умею😅Итак,1,2 или 3?!🤷🏻♀️ #аликасмехова #актриса #кипр #пафос #ciprus #constantinoubroshotels #asiminasuiteshotel #keymarketingru #holiday
"Великолепная, Алика Смехова в свои 25, выглядит лучше, чем многие и могли мечтать", "Фигура конечно у вас классная, но купальник не очень, простите", "Что ж вы едите такое или не едите, чтобы иметь такой животик", – прокомментировали в сети.
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Instagram@alika_smekhova
Напомним, актриса сообщила, что отправилась на Кипр в компании старшего сына. 19-летний молодой человек успешно закрыл сессию, поэтому звездная мама решила сделать ему подарок.
Мой старший сын прекрасно закончил второй курс и мы оказались в гостеприимном @constantinoubroshotels 👌кстати,в этот Отель можно только с 16-ти лет и,пока младший в лагере,решила провести время со старшим 😎неделю буду мучать вас фотками,уж простите ,но здесь очень красиво🤗 #alikasmekhova #аликасмехова #артемсмехов #сынамама #кипр #каникулы #ciprus #holiday #romantic #constantinoubroshotels #asiminasuiteshotel #keymarketingru
Как сообщал OBOZREVATEL, 45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая разделась на камеру, чем вызвала волну негатива в сети.
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