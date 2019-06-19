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43-летняя звезда Comedy Club стал отцом в третий раз

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Российский комик и резидент Comedy Club Вадим Галыгин в третий раз стал отцом.

У 43-летнего артиста родился сын. О пополнении в семье Вадим сообщил на личной странице в Instagram.

На фото, которое Галыгин показал в сети, позировала его супруга, белорусская модель Ольга Войнилович, и новорожденный мальчик. Отметим, что малыша назвали Иваном.

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Звезды и коллеги по Comedy Club принялись активно поздравлять комика с пополнением в семье – Вадим стал многодетным отцом.

В числе тех, кто выразил свои пожелания Галыгину – комики Гарик Харламов и Михаил Галустян, актрисы Анна Хилькевич и Лиза Арзамасова, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Анна Семенович и другие.

43-летняя звезда Comedy Club стал отцом в третий раз

43-летняя звезда Comedy Club стал отцом в третий раз

43-летняя звезда Comedy Club стал отцом в третий раз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный белорусский рэпер Макс Корж во второй раз стал отцом. Супруга 31-летнего артиста Татьяна родила сына – мальчик появился на свет 14 июня.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
Comedy ClubНовости Россиишоу-бизнес
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