"4 года без Кобзона": украинская группа жестко потроллила одиозного артиста

Украинская группа "Жадан і Собаки", фронтменом которой является украинский писатель Сергей Жадан, представила в сети яркий клип к новой песне "Кобзон".

Как отметили артисты на официальных страницах в соцсети, песня не столько об одиозном российской артисте, сколько о важности отказаться от "внутреннего Кобзона на ментальном пьедестале".

"Жадан і Собаки" Фото: vgorode.ua

"Прежде чем предлагать вашему вниманию наше эпическое кинопроизведение, хотим сказать следующее. Песню "Кобзон" мы написали еще год назад. За состоянием здоровья Иосифа Кобзона мы не следим. В тексте песни присутствует ненормативная лексика. Даже нет, не так: в тексте песни щедро присутствует ненормативная лексика. Поэтому, если она вас нервирует – не смотрите это видео. Лучше вообще ничего не смотрите. И на улицу не выходите. Всем остальным – приятного просмотра. Снимайте своего внутреннего "Кобзона" с ментального пьедестала и пусть широким проспектом вашей души движутся новые отечественные Курган и Агрегат. Всем добра!" - посмеялись в Facebook участники группы.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика(если вы считаете это неприемлемым, предлагаем посмотреть танцевальный клип диджея Avicii, снятый в Киеве).

Яркое видео, которое также было опубликовано на YouTube-канале группы, собрало более 13 тыс. просмотров на видеохостинге, сотни лайков в соцсетях и десятки ироничных комментариев. Новую саркастическую работу коллектива с припевом "Чотири роки, су*а, без Кобзона" назвали "шедевром".

"Это просто прекрасно", "Огонь, давайте еще", "Отличная песня и просто феерический клип", - отметили в комментариях к ролику.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, MONATIK и Надя Дорофеева представили совместное видео к новой песне "Глубоко". Позже зрителями в YouTube клип был назван лучшим в украинском шоу-бизнесе.