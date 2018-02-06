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"Не понимал, что происходит": известный российский музыкант поменял позицию по Крыму

5.3тЧитать новость на украинском

Российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев заявил, что изменил свои взгляды на аннексию Крыма.

Такое признание он сделал в интервью "Новой газете".

"Неприятно, когда тебя ругают, вешают ярлыки, третируют. Но еще обиднее, когда третируют не по делу. Ну, кому я продался, зачем? Все это мимо кассы. Вот недавно СБУ закрыло мне въезд на территорию Украины. И тоже непонятно за что. Концертов в Крыму мы никогда не играли", – пожаловался он.

На уточнение журналиста Яна Шенкмана касательно того, что в 2014 году Кортнев в интервью одобрил аннексию Крыма, он ответил, что после этого неоднократно посещал Украину.

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"Странно, что они вспомнили об этом только сейчас, спустя четыре года почти. Я в Украину с тех пор заезжал раз двадцать. Последний раз играл концерт в Украинском музыкальном театре в Одессе, и все было хорошо", – подчеркнул он.

Журналист напомнил о том, как музыкант вступился за певицу Земфиру из-за украинского флага.

"Слушайте, это было сразу после "присоединения", я не понимал, что происходит. И никто не понимал. С тех пор было время разобраться, теперь у меня иные взгляды на Крым. Но главное из того интервью я готов повторить и сейчас: слава богу, что обошлось без кровопролития и прямого военного вмешательства. А что, лучше бы лились реки крови", – заявил фронтмен группы.

По его мнению, "маховик и патриотическая истерика" запустились с Украины.

Тем временем, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook заявил, что у Кортнева нарушена причинно-следственная связь.

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"Если будет совсем лишнее время, прочтите. Тут полный портрет русского либерально-аморального великовозрастного инфантила. Причинно-следственные связи разрушены, здесь вижу, здесь не вижу, и вашим, и нашим — а что такого? Деньги-то платят", – подчеркнул Муждабаев.

По его словам, цель данного интервью была меркантильной.

"Цель у интервью, я думаю, меркантильная – чтоб разрешили въезд в Украину, полабать тут, деньги лишними не бывают. Но при этом пройти между струйками нужно так, чтобы и отмежеваться от своей же поддержки аннексии Крыма, и сделать это, не раздражая Кремль. А то "Газпром" на корпоратив не позовет больше", – резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", 19 августа 2017 года Кортнева внесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаБаза "Миротворця"Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Алексей КортневАйдер Муждабаев
Место
Россия
Объект
Служба безопасности Украины
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