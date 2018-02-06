"Не понимал, что происходит": известный российский музыкант поменял позицию по Крыму

Российский музыкант, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев заявил, что изменил свои взгляды на аннексию Крыма.

Такое признание он сделал в интервью "Новой газете".

"Неприятно, когда тебя ругают, вешают ярлыки, третируют. Но еще обиднее, когда третируют не по делу. Ну, кому я продался, зачем? Все это мимо кассы. Вот недавно СБУ закрыло мне въезд на территорию Украины. И тоже непонятно за что. Концертов в Крыму мы никогда не играли", – пожаловался он.

На уточнение журналиста Яна Шенкмана касательно того, что в 2014 году Кортнев в интервью одобрил аннексию Крыма, он ответил, что после этого неоднократно посещал Украину.

"Странно, что они вспомнили об этом только сейчас, спустя четыре года почти. Я в Украину с тех пор заезжал раз двадцать. Последний раз играл концерт в Украинском музыкальном театре в Одессе, и все было хорошо", – подчеркнул он.

Журналист напомнил о том, как музыкант вступился за певицу Земфиру из-за украинского флага.

"Слушайте, это было сразу после "присоединения", я не понимал, что происходит. И никто не понимал. С тех пор было время разобраться, теперь у меня иные взгляды на Крым. Но главное из того интервью я готов повторить и сейчас: слава богу, что обошлось без кровопролития и прямого военного вмешательства. А что, лучше бы лились реки крови", – заявил фронтмен группы.

По его мнению, "маховик и патриотическая истерика" запустились с Украины.

Тем временем, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook заявил, что у Кортнева нарушена причинно-следственная связь.

"Если будет совсем лишнее время, прочтите. Тут полный портрет русского либерально-аморального великовозрастного инфантила. Причинно-следственные связи разрушены, здесь вижу, здесь не вижу, и вашим, и нашим — а что такого? Деньги-то платят", – подчеркнул Муждабаев.

По его словам, цель данного интервью была меркантильной.

"Цель у интервью, я думаю, меркантильная – чтоб разрешили въезд в Украину, полабать тут, деньги лишними не бывают. Но при этом пройти между струйками нужно так, чтобы и отмежеваться от своей же поддержки аннексии Крыма, и сделать это, не раздражая Кремль. А то "Газпром" на корпоратив не позовет больше", – резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", 19 августа 2017 года Кортнева внесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".