Не Бредли Купер: Леди Гагу подловили на поцелуе с новым мужчиной

Американская поп-исполнительница Леди Гага после скандала с разводом Брэдли Купера и Ирины Шейк засветилась на публике с новым мужчиной.

По данным издания People, ее подловили за поцелуем с бойфрендом. Это ставит точку в сплетнях по поводу ее романа с бывшим мужем российской модели.

Уточняется, что Гага мило проводила время в компании звукорежиссера Дэна Хортона. Парочка завтракала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. По словам посетителей, певица со своим спутником выглядела очень счастливой.

Леди Гага целуется с Дэном Хортоном People

Гага облачилась в короткие шорты и майку на встречу с новым бойфрендом, продемонстрировав фигуру.

За поглощением пищи они провели всего около часа, после чего уехали в неизвестном направлении, скрывшись от посторонних взглядов.

"Они целовались и много разговаривали. Их столик был рядом с тротуаром, так что ее явно не смущало, что их все видят. Она выглядела очень счастливой", – рассказал один из посетителей ресторана.

Леди Гага с Дэном Хортоном People

Парочку застукали в ресторане People

Леди Гага выглядела счастливой People

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Позже СМИ сообщили, что Купер разошелся из-за 78-летней матери. У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе.

Позже певицу затравили в сети из-за развода Шейк, встав на сторону модели. Известный российский юморист Семен Слепаков даже записал по этому поводу целый сказ.

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