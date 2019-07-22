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Названы имена первых участников шоу "Танці з зірками-2019"

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Первыми официальными участниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведущий "1+1" Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк.

На официальной странице проекта в Instagram 22 июля начался #танціззіркамиchallenge (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

Участников нового сезона выбирает дискобол, который подкатывается к звездам с приглашением. Остапчук, Булитко и Кукуюк передали танцевальную эстафету дальше.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

instagram/vova_ostapchuk

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"Теперь магический дискобол сам будет выбирать, кому бросать вызов на участие в шоу. Первыми участниками нового взрывного сезона "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко и Михаил Кукуюк. А дискобол тем временем идет дальше – к Надежде Матвеевой", – сказано в сообщении.

Виктория Булитко

Виктория Булитко

instagram/bulitka

Также уточняется, что эстафету передали звезде "Сніданку з 1+1" Людмиле Барбир и шоумену Потапу (Алексею Потапенко). Скоро станет известно, кого выберет магический дискобол и кто станет следующим участником.

Михаил Кукуюк

Михаил Кукуюк

Вау! Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge повертається! Відтепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону #танціззірками стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі – до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @liudmila.barbir і Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них прийме естафету і вже скоро демонструватиме свої танцювальні здібності на головному паркеті країни?

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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Место
Украина
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес
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