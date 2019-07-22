Названы имена первых участников шоу "Танці з зірками-2019"

Первыми официальными участниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведущий "1+1" Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк.

На официальной странице проекта в Instagram 22 июля начался #танціззіркамиchallenge (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

Участников нового сезона выбирает дискобол, который подкатывается к звездам с приглашением. Остапчук, Булитко и Кукуюк передали танцевальную эстафету дальше.

Владимир Остапчук instagram/vova_ostapchuk

"Теперь магический дискобол сам будет выбирать, кому бросать вызов на участие в шоу. Первыми участниками нового взрывного сезона "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко и Михаил Кукуюк. А дискобол тем временем идет дальше – к Надежде Матвеевой", – сказано в сообщении.

Виктория Булитко instagram/bulitka

Также уточняется, что эстафету передали звезде "Сніданку з 1+1" Людмиле Барбир и шоумену Потапу (Алексею Потапенко). Скоро станет известно, кого выберет магический дискобол и кто станет следующим участником.

Михаил Кукуюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.