Каменских попозировала для Playboy в сексуальных образах: горячие фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) украсила обложки мексиканского журнала Playboy.

Она появилась в трех образах для нескольких вариантов обложки мужского глянца.

На одном из них 22-летнюю звезду можно увидеть в телесном мини платье, белоснежном тренче и розовых сапожках. Дополнило образ яркое колье в тон.

Настя Каменских Playboy Mexico

Другое фото более откровенное – на черно-белом снимке Настя позирует в черном боди, усыпанном камнями, бусинами, звездами и бахромой. Наряд подчеркнул сексуальные ягодицы супруги Потапа.

Настя Каменских Playboy Mexico

На третьем кадре NK позирует в образе тотал-лук – вся в черном. На знаменитости надета кожаная мини-юбка, кроп-топ и косуха. В руках она держит лаковые туфли на шпильке. Ее волосы собраны в хвост.

Настя Каменских Playboy Mexico

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!