"Нас слышат!" "Go-A" прокомментировали победу в отборе на Евровидение

Солистка группы "Go-A" Екатерина Павленко впервые прокомментировала победу в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение". Она поблагодарила каждому человеку в селе или городе за то, что они голосовали за группу.

Об этом сообщают "Факты". Певица отметила, что занимать музыкой для нее самое большое счастье в жизни.

"Мы очень благодарны за то, что вы за нас голосовали. Заниматься музыкой – это самое большое счастье в нашей жизни. И если у нас появится больше времени и возможности делать музыку – это для нас будет большое счастье. Теперь у нас будет больше сил работать над собой, потому что нас слышат", – сказала Павленко.

Go-A впервые прокомментировали победу в отборе на Евровидение

Певица отметила, что теперь они своим творчеством должны отблагодарить зрителей за большое доверие представлять Украину в Нидерландах.

"Я бы заехала в каждые городок и село, чтобы поблагодарить всех", – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа "Gо_A" с песней "Соловей" будет представлять Украину на "Евровидении 2020", которое в этом году состоится в Нидерландах. Музыканты получили максимальные шесть баллов от жюри и от зрителей.

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