Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами

Умерших российских артистов Жанну Фриске, Дэцла и Юлию Началову объединяет участие в телевизионном проекте "Последний герой".

На этот момент указали пользователи социальных сетей. "Фриске, Дэцл, Началова — все они принимали участие в Последнем герое. Ну вот так совпало..." — отмечают они.

Также комментаторы вспомнили о скандальном треке рэпера Гуфа "Сплетни", в котором были слова о Фриске и Началовой.

Новости Отец Началовой рассказал о последних минутах жизни певицы

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Началовой заявил, что предварительно певица умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

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