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Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами

13.5тЧитать материал на украинском

Умерших российских артистов Жанну Фриске, Дэцла и Юлию Началову объединяет участие в телевизионном проекте "Последний герой".

На этот момент указали пользователи социальных сетей. "Фриске, Дэцл, Началова — все они принимали участие в Последнем герое. Ну вот так совпало..." — отмечают они.

Также комментаторы вспомнили о скандальном треке рэпера Гуфа "Сплетни", в котором были слова о Фриске и Началовой.

Новости
Отец Началовой рассказал о последних минутах жизни певицы
Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами
Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами
Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами
Началова, Фриске, Децл: всплыла связь между трагически умершими звездами

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Началовой заявил, что предварительно певица умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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