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/Новости шоу-бизнеса

"Может стоить жизни!" Украинская актриса сделала предупреждение перед выборами

8.2тЧитать материал на украинском

Эксперименты во время второго тура президентских выборов в Украине могут стоить украинцам не только независимости, но и жизни.

С таким заявлением выступила украинская актриса Ирма Витовская в эфире "5 канала" в программе "Информационный вечер". "Вот, собственно, чего я очень боюсь, – чтобы украинское государство не рухнуло. И то, что мы не между Германией и Францией (в системе координат стабильности и безопасности – Ред.), этот эксперимент может нам стоить не только независимости, а жизни. Возможно действительно команда есть (говорит о Владимире Зеленском – Ред.). Но все это возможно", – пояснила она.

По словам Витовской, она хочет услышать на дебатах личностную позицию Зеленского, так как она важна, в первую очередь, для тех, кто не голосовал за него в первом туре выборов.

Ирма Витовская

Ирма Витовская

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"Но не его (позицию – Ред.), как кандидата в президенты, не его как популярного актера, не его как медийную звезду, а именно вытянуть Владимира Зеленского, и чтобы он ответил на те вопросы, которые волнуют больше всего тех, кто не отдал ему своих голосов, ведь он может стать президентом всей Украины... Мне интересно, когда он стал гражданином, который решил пойти в президенты, то есть не звезда и не артист...", – сказал она.

Витовская также объяснила, почему открыто поддержала действующего президента Украины Петра Порошенко в его предвыборной кампании.

"Я увидела результаты", – заявила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирма Витовская высказалась о политической ситуации в стране, заявив о "страшном предчувствии гражданской войны и распада Украины".

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Персона
Ирма Витовская
Тег
Выборы Президента
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Как порохоботы до смерти боятся прихода Зеленского!!! Аж трусятся все!!!! А сейчас смерти на фронте каждый день. Нищета, тарифы - это классно??? Что изменится если Порох останется - ничего! Все как было так и будет!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свичкаренко Игорь, нормальные и адекватные люди бояться не "пришествия новоявленного мессии зеленского",а хаоса и развала страны вследствии действий тупого,неопытного клоуна-наркомана,марионетки коломойского и агрессии кремля.
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