Легендарного рок-музыканта подкосила серьезная болезнь: что известно

Легендарный певец, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты из-за тяжелой формы гриппа.

На официальной странице музыканта в Facebook сообщается, что речь идет о мероприятиях, запланированных в рамках гастрольного тура No More Tours 2.

Уточняется, что сначала Осборн отменил четыре концерта в Европе из-за гриппа. Однако 29 января исполнитель проконсультировался с врачом, который диагностировал у него острую инфекцию верхних дыхательных путей, которая может привести к пневмонии. Такие последствия могут возникнуть с учетом насыщенного графика путешествий по всей Европе в суровых зимних условиях.

Оззи Осборн / #NoMoreTours2 Facebook / Ozzy Osbourne

В связи с серьезной болезнью все выступления Оззи в период с 30 января до 3 марта были отложены.

"Я совершенно опустошен. Сначала инфекция в моем пальце, а теперь грипп и бронхит. Я хочу извиниться перед всеми моими фанатами, которые были так лояльны на протяжении всех этих лет, моей группой, моей командой и Judas Priest за то, что подвел вас. Тем не менее, я обещаю, что тур будет завершен", – обратился Осборн к поклонникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго жестоко избили звезду сериала "Империя" Джусси Смоллетта, пытаясь его задушить.

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