"Копия отца": фото повзрослевшего сына Михаила Круга вызвали ажиотаж в сети

В сети вызвали ажиотаж снимки повзрослевшего сына знаменитого российского шансон-исполнителя Михаила Круга Александра.

Недавно парню исполнилось 17 лет. Жена умершего в 2002 году певца Ирина Круг опубликовала фотографии с сыном на личной странице в Instagram.

"В гримерке с сыном", – подписала фото Ирина Круг. Снимок был сделан во время музыкального фестиваля в Сочи. 17-летний Александр вышел на сцену вместе с матерью и исполнил песню.

Многие пользователи сети были удивлены сходством Александра с отцом, о чем и написали в комментария.

Ирина Круг с сыном Александром Instagram @irinakrug

"Это Михаила сын? Какой он красавчик! Сильно похож на отца, одно лицо!" – отметили фолловеры.

Напомним, Михаил Круг был женат дважды. Со своей второй женой Ириной шансонье познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Он был старше ее на 14 лет. Сын Михаила Круга и Ирины родился за месяц до убийства музыканта в 2002 году. Грабители с оружием ворвались в дом артиста в ночь на 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's продал за 133 млн долларов тюремную робу убитого в 2002 году российского певца Михаила Круга.

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