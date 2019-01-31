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KAZKA официально представила песню для Евровидения

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Популярная украинская группа KAZKA представила официальный релиз песни APART, которую музыканты подготовили для Нацотбора на Евровидение.

Соответствующая запись появилась в YouTube-канале исполнителей (чтобы послушать трек, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение-2019. Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов", – сказано в описании в Instagram.

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Музыканты посоветовали любить, несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, навязанные другими правила и формы. "Любите кого угодно, но обязательно всей душой", – добавили в релизе.

KAZKA официально представила песню для Евровидения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили пиратскую версию песни APART, которую группа исполнила в киевском клубе Bel etagé.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
KAZKA
Место
Украина
Тег
Евровидение
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