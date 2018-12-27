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"Какой-то козел": Лолита отреагировала на скандал из-за ее слов про Крым

1.4тЧитать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая назвала Крым частью Украины, сказала, что ее фраза вырвана из контекста интервью.

Об этом она заявила в видео на своей странице в Instagram. "Началось в колхозе утро. С утра мне позвонили мои коллеги, спасибо им за это, потому что начали переживать.Правда непонятно почему. Какой-то козел, который считает себя журналистом, выдернул одну фразу из моего интервью и решил, что я участвую в каких-то там рассуждениях на тему политических решений моей страны. Прежде чем обсуждать мое интервью, посмотрите его полностью", — завила Лолита.

"Какой-то козел": Лолита отреагировала на скандал из-за ее слов про Крым

Кадр из видео

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Предлагаем посмотреть то самое интервью Лолиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Лолита объяснила, почему предпочла Россию Украине.

Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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