Как же Галкин? У Пугачевой нашелся новый "жених"

Российский певец Стас Костюшкин в шутливой форме пообещал жениться на примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

Для этого, как заявил он, должно быть выполнено одно условие, передает StarHit.

Так, Костюшкин пошутил, что если он еще раз упадет на Пугачеву, то женится на ней. В то же время певец признался, что его чувства к любимой жене Юле не потеряли яркости даже спустя 12 лет совместной жизни.

Стас Костюшкин Instagram

Напомним, певец Стас Костюшкин во время закрытия музыкального конкурса "Новая волна" в 2014 году заполз на стол членов жюри, за которым сидела Алла Пугачева, и упал на нее.

Видео инцидента можно посмотреть здесь:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Пугачева застукала Галкина без штанов и показала видео.