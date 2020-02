Как в СССР воровали западные хиты: топ краденых песен, известных всем

Популярные песни, которые стали хитами в СССР оказались украдены за границей и назывались ни как иначе, как "народная" песня.

Ярким примером стала композиция Girl группы Beatles. Ее совершенно бесплатно крутили по всему союзу, называя английской народной, передает сайт "Культурология".

Однако это далеко не все: зачастую советские композиторы присваивали себе авторство зарубежных песен.

Автором композиции "Самовар", которую исполнял Лонид Утесов, на самом деле оказалась 16-летняя Фанни Гордон-Квятковкая, которая написала Фанни Гордон-Квятковкая в Варшаве. Текст написал директор варшавского кабаре Анджей Власт. Позже Фанни предложили записать ее с русским текстом для эмигрантов. СССР признал плагиат лишь в 1970-х годах и заплатил автору аж 9 рублей гонорара.

Автором "Синей песни" под названием One Way Ticket To The Blues являются американцы Ханк Хантер и Джек Келлер. В СССР ее перепел ансамбль "Поющие гитары" со словами Альберта Азизова.

Одна из самых знаменитых песен Эдиты Пьехи "Город детства" называется Green Fields. Композицию в 1950-х годах написала американская группа Easy Riders. Слова для Пьехи написал поэт Роберт Рождественский. Песню на пластинках певицы назвали "шотландской народной".

Песню "Вернисаж" в 1975 году написал Хулио Иглесиас. Называлась она "A Veces Tu, A Veces Yo" ("Иногда ты, иногда я..."). Спустя 11 лет песню перепели Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев уже под названием "Вернисаж" и с авторством Раймонда Паулса.

