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14 февраля • обновлено в 06:02
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Как в СССР воровали западные хиты: топ краденых песен, известных всем

1.5т
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Популярные песни, которые стали хитами в СССР оказались украдены за границей и назывались ни как иначе, как "народная" песня.

Ярким примером стала композиция Girl группы Beatles. Ее совершенно бесплатно крутили по всему союзу, называя английской народной, передает сайт "Культурология".

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Однако это далеко не все: зачастую советские композиторы присваивали себе авторство зарубежных песен.

Автором композиции "Самовар", которую исполнял Лонид Утесов, на самом деле оказалась 16-летняя Фанни Гордон-Квятковкая, которая написала Фанни Гордон-Квятковкая в Варшаве. Текст написал директор варшавского кабаре Анджей Власт. Позже Фанни предложили записать ее с русским текстом для эмигрантов. СССР признал плагиат лишь в 1970-х годах и заплатил автору аж 9 рублей гонорара.

Автором "Синей песни" под названием One Way Ticket To The Blues являются американцы Ханк Хантер и Джек Келлер. В СССР ее перепел ансамбль "Поющие гитары" со словами Альберта Азизова.

Одна из самых знаменитых песен Эдиты Пьехи "Город детства" называется Green Fields. Композицию в 1950-х годах написала американская группа Easy Riders. Слова для Пьехи написал поэт Роберт Рождественский. Песню на пластинках певицы назвали "шотландской народной".

Песню "Вернисаж" в 1975 году написал Хулио Иглесиас. Называлась она "A Veces Tu, A Veces Yo" ("Иногда ты, иногда я..."). Спустя 11 лет песню перепели Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев уже под названием "Вернисаж" и с авторством Раймонда Паулса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы восемь фильмов, запрещенных в СССР.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тег
СССР
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