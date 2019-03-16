"Как у мужика!" Обнаженные ноги Лободы вызвали споры в сети

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новыми откровенными снимками.

В Instargam артистка опубликовала фото, на котором сидя демонстрирует обнаженные ноги. "Спешу в LA (Лос-Анджелес) — коротко подписала фото певица.

Помимо массы комплиментов в сторону Лободы на певицу также свалилась жесткая критика. Многим пользователям сети не понравился внешний вид артистки.

"Нечем уже хвастаться", "А что с пальцами ноги?" "Для мужика нормальные ноги", "Я бы не показывала такие ноги", "Разве красиво такие фото выставлять?" — пишут хейтеры Лободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода нарвалась на гнев фанатов из-за горячего снимка. В сети утверждали, что певица публикует слишком вульгарные кадры.

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